What is Dark Trourism: लैंडस्लाइड के कहर के बाद वायनाड में डार्क टूरिज्म, खुद मौत को बुलावा देने पर तुले लोग

Wayanad News: वायनाड में जो तबाही आई उसने 300 से ज्यादा जिंदगियों को लील लिया. अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है. इस बीच बड़ी खबर आई कि केरल पुलिस को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी. पुलिस ने ऐसे लोगों को आगाह किया है जो इस त्रासदी के साक्षात दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. जी हां ऐसे भी लोग होते हैं जो मौत के मंदर को सामने से देखना पसंद करते हैं. इस सनक को नाम दिया गया है डार्क टूरिज्म. आइए आपको आज इस बारे में बताते हैं.

Seems like a few morons in Himachal thought a flooded riverbank would make a great backdrop for their reel. Common sense must be on vacation while they chase social media fame. #HimachalPradesh #CloudBurst#Flood #DarwinAwards #SocialMediaPriorities pic.twitter.com/TmatRYbzdg

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) August 1, 2024