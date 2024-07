Mamata Banerjee: लाइट्स, कैमरा, एक्शन...'मैं तो हंगामा करूंगी', क्या NITI आयोग की बैठक से पहले तैयार थी ममता की स्क्रिप्ट?

Mamata Banerjee In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बाहर निकल गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया. उन्होंने कहा, "जब मैंने बजट में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव के बारे में बात करना शुरू किया और राज्य के लिए धन की मांग की, तो उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया और मुझे बोलने से रोक दिया."

ममता बनर्जी के सनसनीखेज आरोपों के बाद सियासी तौर पर हंगामा मच गया. उनके 'राजनीतिक भेदभाव' के आरोप पर नीति आयोग की ओर से सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लंच से पहले समय दिए जाने का अनुरोध किया. इस दौरान उन्होंने अपना बयान दिया. मीटिंग में सभी को 7 मिनट का समय दिया गया था. रक्षा मंत्री ने सिर्फ समय को लेकर इशारा किया था. हमने सम्मानपूर्वक ममता बनर्जी की बातों को सुना और नोट किया. ममता के बीच मीटिंग से जाने के बाद भी उनके मुख्य सचिव कमरे में इंतजार कर रहे थे.

नीति आयोग की बैठक में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों को पर्याप्त समय आवंटित किया गया था. सभी सीएम के टेबल के सामने लगी स्क्रीन पर भी यह दिख रहा था. माइक्रोफोन बंद करने का ममता बनर्जी का दावा पूरी तरह से झूठा है. हम सभी ने उनकी बात सुनी. उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई को बताना चाहिए.

नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्री की सफाई के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के माइक बंद करने से जुड़े आरोपों का फैक्ट चेक किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक वीडियो शेयर करते हुए PIB Fact Checker ने लिखा, 'दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था जो आरोप गलत है. घड़ी सिर्फ़ यह दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया है. यहां तक ​​कि घंटी भी नहीं बजाई गई थी.'

It is being claimed that the microphone of CM, West Bengal was switched off during the 9th Governing Council Meeting of NITI Aayog#PIBFactCheck

▶️ This claim is #Misleading

▶️ The clock only showed that her speaking time was over. Even the bell was not rung to mark it pic.twitter.com/P4N3oSOhBk

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 27, 2024