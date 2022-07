DNA Analysis: देश में LPG Gas Cylinder के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं इसकी असली वजह

Reason for increase the price of LPG Cylinder: विपक्षी पार्टी इन दिनों देश में एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ने का आरोप लगा रही हैं. लेकिन क्या आपको पता है बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम आज भी 2013 वाला ही है. फिर महंगाई का आरोप किस आधार पर लग रहा है.