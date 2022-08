Punjab Politics: कांग्रेस सांसद के करीबी पर जानलेवा हमला, बाइक सवार 15 बदमाशों ने PA को बनाया निशाना

Ravneet Singh Bittu PA attacked: पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर की घटना को अभी कुछ ही महीने बीते हैं. इस बीच लुधियाना से लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू (MP Ravneet Singh Bittu) के पर्सनल असिस्टेंट (PA) हरजिंदर सिंह ढींढसा पर जानलेवा हमला हुआ है. जानकारी के मुताबिक ढींढसा पर करीब 12 लोगों ने धारदार हथियारों से शुक्रवार को हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस ने बताया कि उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल (Private hospital) में ले जाया गया, जहां ढींढसा की हालत स्थिर बताई जा रही है.

बिट्टू के PA की हालत गंभीर

लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित अस्पताल के अध्यक्ष भगवान सिंह ने बताया कि ढींढसा के सिर और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं. उनकी हालत को देखते हुए ढींढसा को आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज जब्त की है. पुलिस ने बताया कि ढींढसा लुधियाना स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे तभी कई मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 12 से 15 लोगों के गुट ने उनकी कार अयाली चौक के पास रोक ली और हमला कर फरार हो गए.

Punjab | Congress MP Ravneet Singh Bittu's personal assistant Harjinder Singh Dhindsa was attacked by assailants near Ayali Chowk in Ludhiana today

We are verifying the details of the matter. Dhindsa is under medical treatment in a hospital; investigation underway, say police. pic.twitter.com/Xycoeoa4qB

— ANI (@ANI) August 12, 2022