मध्य प्रदेश: BSP विधायक का BJP पर गंभीर आरोप, '50 करोड़ रुपये और मंत्री पद का दे रहे लालच'

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के नतीजे सामने आने के बाद से ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कांग्रेस सरकार के अल्पमत में आने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है. इन सबके बीच मध्य प्रदेश की बीएसपी (BSP) विधायक रामाबाई (Ramabai) ने सोमवार को बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, रामाबाई ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया है. रामाबाई ने कहा कि वो (बीजेपी) सभी लोगों को पेशकश (ऑफर) दे रहे हैं. केवल मूर्ख ही उनके बहकावे में आएंगे. उन्होंने कहा कि मुझे भी फोन आया था.

Ramabai, BSP MLA: They (BJP) are making offers to everyone, only fools will come under their influence. I get phone calls offering both Minister berth & money but I have denied the offers. They are offering Rs 50-60 crore to a number of people. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/rP2ZgCKp2I

