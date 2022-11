Andhra Pradesh Road Accident: आंध्र प्रदेश में हुआ भीषण सड़क हादसा, CG के 8 लोगों की मौत,4 की हालत गंभीर

चंपेश जोशी/कोंडागांव: आंध्र प्रदेश के चितूर में हुए सड़क हादसे (Road Accident in Chittoor of Andhra Pradesh) में कोंडागांव जिले में रहने वाले परिवार के 7 लोगों और ड्राइवर की मौत (8 People of Kondagaon have died in accident) हो गई.साथ ही 4 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं. सभी लोग कोंडागांव जिले के निवासी हैं. बता दें कि मृतक जवान की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे. सप्ताह भर पूर्व ही जवान ने खुद को गोली मारी थी.

बड़ा हादसा हो गया

बता दें कि एक सप्ताह भर पूर्व ही धनोरा थाने में पदस्थ जवान ने खुद को गोली मार कर खुदखुशी कर ली थी. जिसके बाद मृतक जवान की अस्थियां लेकर परिवार के लोग आंध्र प्रदेश जा रहे थे.परिवार बोलेरो में सवार था,जो ट्रक से टकराई.जिससे एक बड़ा हादसा हो गया है.

शवों को वाहन काटकर निकाला गया

घटना आंध्र प्रदेश के चितूर में हुए भीषण सड़क हादसे में मृतक जवान के परिवार के 7 सदस्यों और ड्राइवर की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए (4 people Were Seriously Injured in Andhra Pradesh Road Accident). बता दें कि दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि घटना स्थल पर बुलेरो में सवार लोगों की मौत हो गई और शवों को वाहन से निकालने के लिए वाहन काटकर निकाला गया.

हादसे में इन लोगों की हुई मौत

नैन सिंह ठाकुर (68), राजेश सिंह ठाकुर (52) (बन्नी बाज), दिलेंद्र ठाकुर (35) (बम्हानी),मनीराम ठाकुर (61),साथ ठाकुर (46), किरम ठाकुर (31) की मौक पर ही मौत हो गई. वहीं छत्तीसगढ़ के पानीद्रीपानी बस्तर के रहने वाले हैं पदम सिंह और मनीषा ठाकुर (28) ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपने प्राण त्याग दिए.