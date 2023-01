ठंड में ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे बढ़ रहा वजन, कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

How to control weight in winters: हम अक्सर देखते हैं कि लोग बढ़ते वजन ( weight gain) को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. दिनभर ऑफिस का काम, उसके बाद थकान लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती है. इसके साथ पूरे दिन ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहनाइसका नतीजा ये होता है कि दिन ब दिन लोगों का वजन बढ़ता हुआ चला जाता है. जो बाद में परेशानी की वजह(cause of trouble) बनता है. लोग बढ़ते हुए वजन को घटाने के लिए कई तरह के उपचार करते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं घटता है. पर हम आपको बताने चल रहें है कुछ ऐसे तरीके ( methods) जो आपके वजन को कम करने में काफी कारगर साबित होंगें.

तनाव से रहे मुक्त

लोगों के वजन बढ़ने के कई कारण है. उन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारण तनाव भी है. ऐसा कहा जाता है कि अक्सर लोग तनाव में रहने की वजह से अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. एक्सपर्ट की माने तो तनाव ग्रस्त लोग अधिक भोजन करते हैं जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन न बढ़े तो आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए.

पानी के सेवन पर दें ध्यान

अगर आप चाहतें है कि आपका वजन कंट्रोल रहे और बढ़े न तो आपको पानी के सेवन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सर्दियों के दिनों में देखा जाता है कि लोग पानी का सेवन कम करते हैं जिससे वजन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है. अगर आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है तो आपको दिन भर में कम से कम तीन लीटर पानी का सेवन करना चाहिए.

ऑयली चीजों से रहें दूर

अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल रहे तो आपको ऑयली चीजों से दूर रहने की जरूरत है. इसके तहत आपको बर्गर, पिज्जा, पनीर और पकौड़े इन सब से काफी दूर रहना चाहिए. इसके अलावा आपको शुगर युक्त चीजों से भी दूर रहना चाहिए इसके भी सेवन से आपका वजन बढ़ता है.

खाने के तरीकों पर दे ध्यान

अक्सर देखा गया है कि लोग खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं , मोबाईल चलाते हैं. या फिर भोजन करते वक्त साथ में कोई और भी काम करते हैं इस वजह से लोगों का दिमाग कहीं और रहता है तो भोजन की मात्रा बढ़ जाती है इससे भी वजन बढ़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल रहे तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए.

सलाद और दूध का करें सेवन

जब भी आप भोजन करने बैठे तो आप अपनी थाली में सलाद की भरपूर मात्रा लेकर बैठें इसके सेवन से आपको काफी ज्यादा विटामिन मिलेगी. साथ ही साथ आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा. इसके अलावा आपको बता दें कि आपको फैट फ्री दूध पीना चाहिए इससे आपको विटामिन भी मिलेगी और वजन भी कंट्रोल में रहेगा.