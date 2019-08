मध्य प्रदेशः भारी बारिश के चलते परिवार पर गिरा मकान, हादसे में पिता की मौत, बेटा घायल

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के सिरोंज में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त है और हर तरफ लोग इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में मुगलसराय थाना अंतर्गत पठेरा बुरहान गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब कच्चा मकान बारिश के चलते गिर गया. जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय घर में पिता-पुत्र मौजूद थे. जिससे इस हादसे में पिता की मौत हो गई, तो वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर मलबा हटाया और दोनों को इससे बाहर निकाला.

हालांकि, ग्रामीणों ने जब तक इन्हें बाहर निकाला, तब तक पिता की मौत हो चुकी थी, जबकि बेटे की हालत काफी गंभीर थी. ऐसे में ग्रामीणों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वह थी लड़के को अस्पताल तक पहुंचाने की. क्योंकि इन दिनों जारी बारिश से पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका था, न सड़क का पता और न ही नदी-नालों का. हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी और खाट के सहारे ग्रामीण घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है.

पठेरा बुरहान गांव के रहने वाले 65 वर्षीय कमोदी अहिरवार का यह कच्चा मकान एक खेत के बीच स्थित था. तेज बारिश से बचने के लिए पिता-पुत्र इसी घर में बैठे थे कि तभी घर ढह गया और हादसे में पिता की मौत हो गई, वहीं बेटा पन्ना बुरी तरह से घायल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार अल्का सिंह घटना स्थल पर पहुंचीं और पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों को रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाला गया.

Madhya Pradesh: One person dead & one injured after a house collapsed in Sironj area of Vidisha on August 24, due to heavy rains in the region. The victims were taken to a nearby hospital using cot & ropes in flooded water. pic.twitter.com/tWyNOdy2bR

— ANI (@ANI) August 25, 2019