Aadhaar-Voter ID Link: आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के 5 सबसे आसान तरीके

Voter ID Adhar Link : चुनाव आयोग ने वोटर आईटी कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस मुहिम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में जो नाम हैं, वह सही है. इसके अलावा इससे पता चल सकेगा कि कोई शख्स एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता या एक ही क्षेत्र से एक से अधिक बार रजिस्टर्ड तो नहीं हैं.

वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के एक नहीं 5 तरीके है. इन तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इस कार्य को पूर्ण कर सकते है.

1- वेबसाइट के जरिए

2- ऐप के माध्यम से

3- SMS से

4- Call से

5- बूथ पर जाकर

वेबसाइट के जरिए

- http://www.nvsp.in पर विजिट करें और इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें

- राज्य, जिला, व्यक्तिगत दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें

- जानकारी सरकारी डेटाबेस से मेल खाती है, तो विवरण दिखाई देगा

- स्क्रीन के बाईं ओर दिख रहे अब फीड आधार नंबर पर क्लिक करें

- अब पॉप-अप पेज दिखाई देगा, जहां आपको एक बार फिर मांगी गई जानकारी भरना होगा

- सभी विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें

ऐप के माध्यम से

- सबसे पहले Voter Helpline App के होमपेज पर Voter Registration पर क्लिक करें

- यहां पर Electoral Authentication Form (Form 6B) पर क्लिक करें

- यहां पर मोबाइल नंबर दर्ज करें और SEND OTP पर क्लिक करें और Verify करें

- यहां Yes Have Voter ID number पर Click करें

- अब Voter Card Number दर्ज करें

- अब नया पेज ओपन होगा जहां पर आपकी पूरी जानकारी दिखेगी, उसके बाद Next पर क्लिक करें

- यहां पर Aadhar Number, Mobile Number, Email Id और Place दर्ज करें फिर Done पर क्लिक करें

- अब आपके सामने Preview Page पेज में सभी जानकारी Confirm करें

- अंत में आपको Reference number प्राप्त होगा जिसको कहीं नोट करके रख लें

SMS और call से

<Voter Id Number> <Aadhar Number> को 166 या 51969 नंबर पर SMS करें

उसके बाद आधार एवं वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

जैसे-जैसे विकल्प पूछता है उसकी जानकारी देते और आगे बढ़ें

इस प्रकार आप मोबाइल sms से भी वोटर आइडी को आधार से लिंक कर पाएंगे

इसके अलावा हेल्पलाइन 1950 नंबर पर फोन करके भी आधार वोटर आईडी लिंक की जा सकती है

बूथ पर जाकर

आधार कार्ड- वोटर ID के साथ नजदीकी बूथ लेवल के ऑफिस से संपर्क करें और लिंकिंग का आवेदन भरे

आवेदन पत्र भरें और बूथ लेवल के अधिकारी या बीएलओ के पास में जमा कर दें

फार्म में भरी गई सारी जानकारी को वेरिफाई कर बूथ ऑफिसर एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकेशन पर आएगा

एक बार वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आधार और Voter ID को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

स्वैच्छिक है आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना

बता दें इस अभियान के शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने इसे स्वैच्छिक करार दिया था. वोटर आईडी या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है. आयोग ने साफ कहा था कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए मतदाताओं को बाध्य नहीं किया जाएगा. अगर कोई मतदाता अपना आधार नहीं दे रहा है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा.