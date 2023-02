मध्य प्रदेश में पहली बार..! AIIMS के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान दी कीमोथेरेपी; जानें क्या है कैंसर के खिलाफ हाईपेक सर्जरी?

First in Madhya Pradesh: भोपाल एम्स (Bhopal AIIMS) के डॉक्टरों ने कमाल करते हुए एक चौथे स्टेज की कैंसर पीड़ित महिला को ऑपरेशन के दौरान कीमोथेरेपी (Chemotherapy During Operation) दी. इसे हाईपेक सर्जरी (Hipec Surgery Technique) कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है. आगे खबर में जानिए पूरी डिटेल