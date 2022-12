पहली बार जश्न पर इतनी सख्ती! अलर्ट पर 38 थानों के 1725 जवान, इस गलती पर ले जाएंगे जेल

Bhopal Police Alert For Security in New Year: भोपाल। हम नए साल (New Year) में प्रवेश करने से महज एक कदम दूर है. आज शाम से ही लोग जश्न मनाने में मशगूल हो जाएंगे. पार्टियां ((New Year Party) और खूब मस्तियां होंगी, लेकिन इन सबके बीचे में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. क्योंकि इस बार चप्पे-चप्पे पर भोपाल पुलिस की निगरानी (Bhopal Police Monitoring) रहेगी. आज रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक राजधानी भोपाल के 165 स्थानों पर चेकिंग होगी. इसके अलावा भी पुलिस न्यू इयर के लिए अपना एक्सन प्लान तैयार कर लिया है.

ड्रिंक एंड ड्राइवपर जब्त होंगे वाहन

भोपाल पुलिस 58 पॅाइंट पर रात 11 बजे के बाद ब्रीद एनालाइजर से चेकिंग करेगी. चेकिंग के दौरान जो भी व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा जाएगा उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा. सबसे बड़ी बात की जब्त किए गए वाहन को कोर्ट में ही छुड़वाया जा सकेगा. साथ ही साथ पुलिस की एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नए साल के मौके पर हुड़दंग करते हुए नजर आया उसके वाहन भी जब्त कर लिए जाएंगे और गिरफ्तार भी किया जाएगा.

1725 पुलिसकर्मी किए गये तैनात

नए साल के जश्न में किसी भी प्रकार का खलल न पड़े इसके लिए 38 थाना क्षेत्रों के कुल 1725 पुलिसकर्मियों की तैनाती शहर के अलग-अलग इलाकों में की गई है. ऐसा पहली बार होगा कि जब इतनी ज्यादा मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.

भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी एडवायजरी भी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस के नियम के मुताबिक गाड़ी निर्धारित वाहन पार्किंगों पर ही खड़ी करें. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं. निर्धारित गति सीमा के अंदर ही वाहन चलाएं और किसी भी प्रकार का स्टंट या रेसिंग न करें. ऐसा करने पर आप पर यातायात पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

इसलिए पुलिस दिए गए निर्देश

नए साल के जश्न में लोग ऐसे मशगूल होते हैं कि नियन कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है. कई बार ये जश्न मौत का कारण भी बन जाता है. अक्सर पाया गया है कि लोग नए साल के अवसर पर ड्रिंक करके हाई स्पीड में वाहन चलाते हैं. इससे कई लोगों को जोखिम उठाना पड़ता है. कभी- कभी निर्दोष लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भोपाल पुलिस ने ऐसे नियम बनाए हैं.

