Rahul Gandhi के बाद अब मुरलीधर राव पर मानहानि का केस होगा दर्ज, पाकिस्तान से कांग्रेस का जोड़ा था तार

Digvijay Singh Will Go To Court Against BJP Leader Murlidhar Rao: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव के खिलाफ मानहानि का केस दायर कराने का फैसला लिया है. बता दें कि बीते शनिवार को भाजपा नेता मुरलीधर राव ने CM हाउस में बयान देते हुए दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान (Pakistan) और उग्रवादियों का दोस्त बताया था. राव के इस बयान से नाराज दिग्गविजय सिंह ने एक के बाद एक पांच ट्वीट कर मुरलीधर राव सहित बीजेपी पर निशाना साधा है. दिग्गविजय सिंह ने ट्वीट में लिखा- मुरलीधर आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको अदालत में जवाब देना होगा.

मुरलीधर राव ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और उग्रवादियों का फ्रेंड बताया जिससे भड़के दिग्विजय सिंह ने कहा कि- मुरलीधर राव आपने मुझ पर जो आरोप लगाये हैं आप को अदालत में जवाब देना होगा. बता दें कि मुरलीधर राव के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने मानहानि का केस दायर कराने का फैसला लिया, इसकी जानकारी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्‌वीट कर दी.

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल बीते शनिवार को मप्र सरकार द्वारा जारी की गई युवा नीति और मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना को लेकर प्रबोधन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. इस दौरान प्रदेश भाजपा प्रभारी पी. मुरलीधर राव ने कहा था कि "मध्य प्रदेश में इतने सालों पहले सत्ता में आ गए थे कि आपमें से कई लोगों का जन्म ही नहीं हुआ होगा. कुछ युवाओं को उस वक्त की समझ ही नहीं होगी कि कांग्रेस का शासन कैसा था. गड्‌ढों की सड़क थी या सड़क में गढ्‌ढे थे. ये पुराने लोगों से पूछना. दिग्विजय सिंह का सिर्फ ट्विटर बोलता है. उन्होंने 10 साल में ऐसा कर दिया कि कुछ करने लायक ही नहीं बचा. अब ये पाकिस्तान के फ्रेंड हो गए हैं. उग्रवादियों के फ्रेंड हो गए हैं. ये भाजपा को पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मन मानते हैं. ओसामा को 'जी' बोलते हैं. मोदी को जी नहीं बोलते, कांग्रेस पार्टी पुराने समय में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोविंद वल्लभ पंत, रविशंकर शुक्ल थे. ये वे कांग्रेस नहीं हैं, आज की कांग्रेस वो है, जो पाकिस्तान के साथ जी बोलती है. ओसामा और बुरहान वानी को जी बोलते हैं. कांग्रेस आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रही है. इसके खिलाफ भाजपा और युवा मोर्चा लड़ रहा है."

