Funny jokes: पत्नी ने बताई पति को प्रपोज करने की वजह, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Viral Jokes: हंसने से हमारा मानसिक तनाव दूर होता है. साथ ही इससे हमारा रक्त संचार भी संतुलित रहता है. हंसने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास हंसने के लिए कोई न कोई वजह होनी चाहिए. क्योंकि बिना वजह का कोई भी व्यक्ति हंस नहीं सकता है. ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए रोजाना की तरह आज भी आपके सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ऐसे मजेदार जोक्स (Majedar Chutkule) लेकर आएं हैं. जिसे पढ़ने के बाद आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला.

1. पति- तुमने ऐसा क्या मुझमें देखा कि, तुझे प्रपोज करके शादी के लिए तैयार हो गई थी

पत्नी- जी, मैंने आपको बालकनी में एक-दो बार कपड़े धोते और बर्तन मांजते हुए देखा था.

2. चिंटू- ये पेंटिंग कितने की है?

दुकानदार- 7 लाख की. ये ऑयल पेंटिंग है.

चिंटू- तुम पैसे की टेंशन मत लो, कुछ देसी घी में भी दिखाओ.

3. चाणक्य तो रहे नहीं सोचा मैं ही बता दूं

पत्नीयों के किसी भी काम में

पती की सलाह उतनी ही फालतू है

जितना Tea शब्द में ea

4. पप्पू- तुम ओपरेशन कराये बिना ही अस्पताल से क्यों भाग आये?

चिंटू- नर्स बार-बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ओपरेशन है..

पप्पू- तो इस में डरने वाली कौन सी बात है, सही ती कह रही थी नर्स

चिंटू- साले, वो मुझ से नहीं डाक्टर से कह रही थी

5. पति-पत्नी में जोरदार झगडा हुआ, पत्नी अपना घर छोडकर मायके चली गई

वो ईतने गुस्से में थी कि पति को रास्ते में ही मैसेज किया कि अब अपने फोन से मेरा नम्बर भी डलीट कर देना..

पति ने रिप्लाई किया- Who Is This...



(disclaimer: यहां दिए गए चुटकुले सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे कंटेट से लिए गए हैं. मेरा मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन कराना है. किसी जाति, धर्म, स्थान, नाम या नस्ल के आधार पर किसी को नीचा दिखाना या उपहास उड़ाना मेरा मकसद बिलकुल नहीं है.)