Dark Circles Tretment at Home: आंखों के काले घेरे घटा देते हैं चेहरे की रौनक, इन 3 घरेलू नुस्खों से होगा डार्क सर्कल्स का इलाज

dark circles under eyes home remedies: आंखों के नीचे काले घेरे (ankhon ke niche kale ghere) यानी डार्क सर्कल काफी लोगों की समस्या हो गई है. इसके कारण आप भरे समाज में अलग से प्लाइंट आउट होने लगते हैं. लड़कियों में ये समस्या लो कॉन्पिडेंस को जन्म देती है साथ ही उनकी खूबसूरती में किसी धब्बे की तरह डटी रहती है. इससे कई बार लोग तनाव में भी चले जाते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, लेकिन इसका इलाज कुछ खरेलू नुख्सों (gharelu upchar) से संभव है जो नींबू, खीरे, टमाटर और बादाम तेल से किए जाते हैं. आज हम घर में इलाज (Dark Circles Tretment at Home) के इन्हीं उपायों के बारे में बताएंगे.

आखिर क्यों होते हैं डार्क सर्कल ? (Why dark circles under eyes)

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी ने इंसान की लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है. आंखों के नीचे काले घेरे या डार्क सर्कल का इलाज जाने इससे पहले आपको इसके कारण को जान लेना जरूरी है. तो इसका उत्तर है, बिजी लाइफ के कारण खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाना. इससे लोगों में तनाव बढ़ने लगता है. नींद नहीं आती. जिसता असर चेहरे पर दिखता है. इसके अलावा ऑन स्क्रीन काम और गलत खानपान से भी आंखों के काले घेरे जन्म लेते हैं.

Nimbu Haldi Ke Fayde: नींबू और हल्दी साथ में देते हैं ये गजब फायदे, डेली डाइट में शामिल किया तो हो जाएगा कमाल

आखों के काले घेरे के लिए घरेलू उपाय (home remedies for dark circles under eyes)

आंखों के नीचे काले घेरे या डार्क सर्कल्स की समस्या के लिए बाजार में कई दवाएं (cream for dark circles) है. कंपनिया इसके पुख्ता इलाज का दावा करती है, लेकिन इनमें से कई प्रोडक्ट गंभीर कैमिकल से भरे होते हैं. कुछ तो आपको फायदा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिनसे नुकसान हो सकता है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ घरेलू नुस्खे जो आपके चेहरे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इस समस्सा से लड़ने में आपक मदद करेंगे.

खीरे का घरेलू उपाय

खीरे का घरेलू उपाय करके आपको आंखों के नीचे के काले धब्बों का इलाज करना है तो इसके लिए आपको खीरे की तुकड़े कर उसे फ्रिज में 30 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद उसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाना है. आप धीरे-धीरे देखेंगे की आपको काफी आराम हो रहा है.

Fitness Habits: इन 10 आदतों को अपनाकर रहे फिट और हेल्दी, कई गुना बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस

टमाटर का घरेलू नुस्खा

टमाटर का घरेलू नुस्खा बस कुछ ही मिनट में बनकर तैयार हो जाता है. आपको बस टमाटर का रस निकालकर उसमें नींबू मिलाना है और उसे 10 मिनट के लिए डार्क सर्कल्स पर लगाना है और फिर अच्छे से फेस को साफ कर लेना है. 7 दिन तर ऐसा करने से आपको असर दिखने लगेगा.

बादाम तेल से डार्क सर्कल का इलाज

बादाम तेल से डार्क सर्कल का इलाज काफी सरल और सहज है. आपको बस बादाम के तेल को आंखों के नीचे लगाना है और हल्के हांथों से मसाज करना है. ऐसा आप रात में सोने से पहले करें तो ज्यादा आराम होगा. ये आपके सर दर्द और तनाव को भी कम करेगा.

Mens Health: पुरुषों को रात में खाना चाहिए ये 8 बीज, खाते ही दिखने लगेगा कमाल

डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पुख्ता उपाय (Best treatment for dark circles)

सबसे बड़ी बात की बीमारी का सबसे पुख्ता इलाज उसके कारण का दूर कर देना होता है. आपको ऊपर हमने डार्क सर्कल या आंखों के नीचे काले घेरे के होने के कारण भी बताए, जो खान पाने में गड़बड़ी, अनिद्रा, तानाव है. इसलिए आप आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें और आपने खानपान के साथ खुद के आराम और कुछ समय योग-व्यायाम को दे. इससे आपकी कई समस्याएं दूर हो जाएंगी.

Health Tips: सोने से पहले सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं मेथी और लहसुन, 15 दिन में हो जाएगा कमाल

Disclaimer:- आंखों के नीचे काले घेरे (dark circles) के इलाज के बारे में ये सामान्य जानकारी और घरेलू उपायों के आधार पर लिखी गई है. इसका सत्यता जांचने के हर संभव प्रयास किए गए हैं. लेकिन, किसी भी तरह के उपाय का आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें. Zee Media इन सुझावों और इलाजों की चिकित्सकीय जिम्मेदारी नहीं लेता है. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मात्र उपलब्ध कराना है.