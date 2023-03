IPL 2023: क्या धोनी नहीं खेलेंगे IPL 2023 का पहला मैच! जानिए प्लेइंग-11 और पिच रिपोर्ट

IPL 2023: आईपीएल 2023 (IPL 2023) का इंतजार खत्म हो गया है. कल यानी 31 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज होगा. पहला मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला गुजराज टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा, वहीं 7 बजे मैच का टॉस होगा.

वहीं बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि धोनी के बाएं घुटने में चोट है. रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रैक्टिस मैचों के दौरान भी धोनी इस चोट से परेशान नजर आए थे. अब उनके खेलने पर सस्पेंस है. हालांकि टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कैसी रहेगी पिच?

नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. मैदान बड़े होने की वजह से चौके-छक्के कितने लगेंगे देखने वाली होगी. एक्सपर्टस् की माने तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फायदा पहले टीम को मिल सकता है.

