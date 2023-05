LSG vs CSK IPL 2023: धोनी की टीम से भिड़ने से पहले एलएसजी को बड़ा झटका! केएल राहुल हुए आईपीएल से बाहर

KL Rahul is out of IPL: टाटा आईपीएल के 46वें मैच में आज लखनऊ सुपरजाइंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. हालांकि मैच से पहले एलएसजी को बड़ा झटका लगा है.कप्तान केएल राहुल चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं.