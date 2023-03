MP News: Morena का स्कूल सील, प्रिंसिपल के रूम से मिली शराब की बोतलें समेत कई आपत्तिजनक सामग्री

करतार सिंह राजपूत/मुरैना: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के मुरैना जिले के एक स्कूल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बाल संरक्षण आयोग के निरीक्षण (Inspection of the Child Protection Commission) के दौरान प्रधानाध्यापक के कमरे से शराब की बोतलें समेत बेहद आपत्तिजनक चीजें मिलीं (objectionable things from Principal's Room).जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील कर दिया है.

स्कूल पहुंची थीं बाल संरक्षण आयोग की सदस्य

दरअसल, मुरैना के सेंट मैरी स्कूल में पहुंची बाल संरक्षण आयोग की सदस्य को स्कूल के प्रिंसिपल के कक्ष से शराब की बोतलों समेत कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है. जिसके बाद स्कूल को सील करने की कार्रवाई की गई है.बता दें कि जानकारी के अनुसार मुरैना में नेशनल हाईवे पर स्थित सेंट मेरी स्कूल में शनिवार को बाल संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा निरीक्षण के लिए पहुंची थीं. यहां निवेदिता शर्मा जब प्रिंसिपल के आवास में पहुंची तो यहां उन्हें शराब की बोतलों समेत कई आपत्तिजनक सामग्री मिली.

स्कूल हुआ सील

प्रिंसिपल के आवास में जो आपत्तिजनक सामग्री मिली उनको देख कर निवेदिता शर्मा हैरत में पड़ गईं. इसके बारे में जब प्रिंसिपल से पूछताछ की गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शराब की बोतलों समेत आपत्तिजनक सामग्री को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी एके पाठक द्वारा स्कूल को सील करने की कार्रवाई भी की गई है.

स्कूल परिसर में ही है प्रधानाध्यापक का आवास

आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सील किया गया सेंट मैरी स्कूल जिले के ग्वालियर रोड पर स्थित है और ये 25 साल से किया जा रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि जिस प्रधानाध्यापक का आवास से शराब की बोतलें समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई हैं, वो स्कूल परिसर में ही बना है.