रेलवे ने दिया हनुमान जी को नोटिस, बोला- 'बजरंगबली 7 दिन में भूमि खाली करें...अतिक्रमण हटाने का देना होगा खर्च'

Notice to Hanuman ji in Morena: प्रशासन द्वारा लोगों को जमीन,आवास, दुकान और बहुत सारी चीजों के लिए अल्टीमेटम और नोटिस देने के कई मामले तो आपने सुने ही होंगे.हालांकि, मध्यप्रदेश के मुरैना जिले (Morena district of Madhya Pradesh News) में रेलवे प्रशासन ने भगवान को ही नोटिस और अल्टीमेटम दे दिया. जी हां आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं भगवान को अल्टीमेटम दिया गया तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

ये है पूरा मामला

मुरैना में एक अनोखा मामला सामने आया है.यहां रेलवे विभाग द्वारा बजरंगबली को नोटिस जारी करते हुए खुद का मकान हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. बता दें कि हनुमान जी द्वारा खुद मकान नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है और इसका पूरा खर्चा बजरंगबली से वसूलने की बात भी लिखी है.

रेलवे विभाग ने बजरंगबली को पार्टी बनाया

दरअसल, यह पूरा मामला सबलगढ़ इलाके का है. सबलगढ़ में इन दिनों ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज का काम चल रहा है. सबलगढ़ में ही स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर ब्रॉड गेज के रास्ते में आ रहा हैं. इसलिए रेलवे विभाग मंदिर को अतिक्रमण मानकर चल रहा है.रेलवे विभाग ने इसके लिए बजरंगबली के नाम एक नोटिस जारी किया है.8 फरवरी को जारी किए गए नोटिस में रेलवे विभाग द्वारा बजरंगबली को पार्टी बनाते हुए लिखा है कि बजरंगबली ने रेलवे की भूमि पर अपना मकान बना रखा है. इस मकान को 7 दिवस के अंदर खुद ही हटा लें नहीं तो रेलवे विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा.जिसका पूरा हर्ज और खर्च बजरंगबली को देना होगा.

श्रद्धालुओं ने नोटिस पर कही यह बात

बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा बजरंगबली को पार्टी बनाते हुए जारी किए इस नोटिस के बारे में जब लोगों को जानकारी मिली तो लोग हैरान रह गए. मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यह काफी अजीब मामला है.

रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत (मुरैना)