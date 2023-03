विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में CM फेस को लेकर लड़ाई! कमलनाथ की फिर बढ़ी चिंता?

Who is CM Face in MP Congress: इसी साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election) होना है. सभी पार्टियों ने अपनी पूर ताकत झोंक दी है. प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में सीएम पद के चेहरे को लेकर गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही है. बीते दिनों में अरुण यादव ने सीएम फेस को लेकर कहा था कि ये दिल्ली से तय होगा. इस बार कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बयान दिया है और कहा कि हाईकमान तय करेगा की सीएम पद का चेहरा कौन होगा.

कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव

एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कमलनाथ के सीएम चेहरे को लेकर अपनी असहमति दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान ही तय करेगा. इसके बाद सियासत का माहौल फिर गरम हो गया है और पार्टी की अंतर्कलह निकल कर सामने आई है. बता दें कि इसके पहले भी कांग्रेस में सीएम पद को लेकर कई बार पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जताई थी असहमति

इसके पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव ने कमलनाथ के सीएम चेहरे के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि इसका फैसला मध्यप्रदेश से नहीं, बल्कि दिल्ली से होता है. इसकी एक प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है. उनके इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई थी. बीजेपी भी कमलनाथ के ऊपर लगातार तंज कस रही थी. जिसके बाद कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से कमलनाथ को अवश्यंभावी सीएम बताया गया था.

अजय सिंह ने भी दी थी प्रतिक्रिया

कमलनाथ का पिछले महीनों एक पोस्टर चर्चा में था. जिसमें लिखा था भावी सीएम जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल ही नेता चुनता है. अब कोई अपने आप को, इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं. इसके बाद चारों तरफ इसकी चर्चा थी.