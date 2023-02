MP Daily Current Affairs 13 February 2023: आप तो जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम को क्रेक करना कितना कठिन होता है. सरकारी नौकरी पाना अब पहले के समय से और भी ज्यादा कठिन हो गया है. जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं वो ही एग्जाम पास कर सकते हैं. बता दें कि पहले के मुकाबले अब करंट अफेयर्स बहुत डीप में पूछे जाते हैं. डेली करंट अफेयर्स आप के सरकारी नौकरी के सपने के बीच में ना आए. इसलिए हम आपको डेली मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं.

1.हाल ही में मप्र सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सचिव नियुक्त किया है?

उत्तर: आईएएस विवेक कुमार पोरवाल

2.मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अध्यक्ष को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिये जाने के आदेश भी जारी किये गये हैं, उनका नाम क्या है?

उत्तर: शैतान सिंह पाल

3.G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी?

उत्तर: इंदौर

4.खरबुजा महल (Kharbuja Mahal) मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?

उत्तर: धार

MP Daily Current Affairs February 2023: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

5.पेंच राष्ट्रीय उद्यान (Pench National Park) किस जिले में स्थित है ?

उत्तर: सिवनी

6.गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह (official symbol of the Gupta dynasty) क्या था ?

उत्तर: गरुड़

7.सुभद्रा कुमारी महोत्सव (Subhadra Kumari festival) प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है?

उत्तर: जबलपुर

8.देश की सबसे छोटी मस्जिद (country's smallest mosque) कहां स्थित है ?

उत्तर: भोपाल (Bhopal)

9.दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi Mumbai Expressway) का 246 किलोमीटर दिल्ली-दौसा-लालसोट सेक्शन (Delhi-Dausa-Lalsot section), राष्ट्र को किसने समर्पित किया है?

उत्तर: प्रधानमंत्री मोदी

10.फिजी सरकार के साथ साझेदारी में कौन सा देश 15 से 17 फरवरी, 2023 तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है?

उत्तर: भारत