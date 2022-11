November Important Day: याद रखें नवंबर की ये जरूरी तारीखें, चूक गए तो बाद में पछताएंगे

November Important Day Date List: साल में कई ऐसी तारिखें और दिन होते हैं, जिन्हें आम से खाल लोगों को याद रखना जरूरी होता है. अक्सर देखा जाता है कि इन्हें भूल जाने के बाद लोग पछताते रहते हैं. इस लिए आज हम बता रहे हैं नवंबर 2022 में पड़ने वाली खास तारिखों और दिनों के बारे में. आपको चाहिए का इन्हें आप सेव करले, जिससे बाद में पछताना न पड़े.

1 नवंबर

विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegan Day)

सेना उड्डयन दिवस (Army Aviation Day)

2 नवंबर

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समाप्ति (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists)

ये भी पढ़ें: 8 लाख के ट्रैक्टर का काम करेगी 1 लाख की ये मशीन, जुगाड़ से कर दिया कमाल!

5 नवंबर

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस (National Ayurveda Day)

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (World Tsunami Awareness Day)

7 नवंबर

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (National Cancer Awareness Day)

11 नवंबर

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (National Education Day)

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ने गुलाटी मार खारून नदी में लगाई छलांग, जनता की आंखें चौंधियाईं

12 नवंबर

विश्व निमोनिया दिवस (World Pneumonia Day)

13 नवंबर

विश्व दयालुता दिवस (World Kindness Day)

13 -19 नवंबर को विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह (World Antibiotic Awareness Week) होता है.

14 नवंबर

बाल दिवस (Children’s Day)

विश्व मधुमेह दिवस (World Diabetes Day)

पश्चिम बंगाल में रोसोगोला दिवस (Rosogolla Day in West Bengal)

ये भी पढ़ें: पानी के बाद बासी मुंह पियें ये 5 मॉर्निंग ड्रिंक, 7 दिन में लौटेगी चेहरे की रौनक

15 नवंबर

विश्व दर्शन दिवस (World Philosophy Day)

16 नवंबर

राष्ट्रीय प्रेस दिवस (National Press Day)

सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for Tolerance)

17 नवंबर

अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस (International Students Day)

18 नवंबर

प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (Naturopathy Day)

सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व दिवस की याद (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

ये भी पढ़ें: अपनाएं ये 3 घरेलू उपाय, दांतों में काले कीड़े और दर्द हो जाएगा गायब

19 नवंबर

विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day)

अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस (International Men’s Day)

19 - 25 नवंबर

कौमी एकता सप्ताह या राष्ट्रीय एकता सप्ताह) (Qaumi Ekta Week or National Integration Week)

20 नवंबर

यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे (Universal Children’s Day)

ये भी पढ़ें: सरकार का नया प्लान: किसानों को होगा बंपर फायदा, प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार

21 नवंबर

विश्व नमस्कार दिवस (World Hello Day)

विश्व मत्स्य दिवस (World Fisheries Day)

विश्व टेलीविजन दिवस (World Television Day)

25 नवंबर

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day for the Elimination of Violence Against Women)

26 नवंबर

संविधान दिवस / समविभाग दिवस (Constitution Day/Samvidhan Divas)

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (National Milk Day)

17 दिन में 29 महत्व के दिवस

नवंबर 2022 में किल 17 दिन ऐसे है जिनमें कोई न कोई राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ रहा है. इन तारिखों में सरकार और गैर सरकारी कार्यक्रम होंने के साथ कई अभियान भी चलाए जाएंगे. एक जागरुक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि इन्हें हम याद रखे और समाज में इन संबंध में जागरुकता भी फैसलाए.