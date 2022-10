PM Modi Ujjain Visit: पीएम मोदी के उज्जैन दौरे से पहले हिरासत में 2 संदिग्ध, क्राइम ब्रांच को मिले अहम सुराग

राहुल सिंह राठौड़/उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और कार्यक्रम से पूर्व उज्जैन पुलिस व क्राइम ब्रांच (Ujjain Police and Crime Branch) आमजन व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चलते लगातार चला रही. उज्जैन क्राइम ब्रांच को विशेष चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली.गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में निर्मित महाकाल लोक का लोकार्पण (Inauguration of Mahakal Lok built in Mahakaleshwar temple area) करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं.

Ujjain: 5 दिनों तक महाकाल की भक्ति में डूबेगी उज्जैन नगरी,देश ही नहीं विदेश के श्रद्धालू होंगे शामिल

4 किलो अवैध सोना होने की मिली थी सूचना

क्राइम ब्रांच की टीम (crime branch team) को सूचना मिली थी कि शहर के थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत दानी गेट चौराहे के पास एक निजी होटल में मुंबई के रहने वाले दो व्यापारियों (Two businessmen from Mumbai) के पास 4 किलो अवैध सोना है.सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच अधिकारी विनोद कुमार मीणा (Crime Branch Officer Vinod Kumar Meena team) ने टीम व थाना महाकाल पुलिस (police station Mahakal Police) की मदद से दोनों संदिग्धों को धर दबोचा और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.

संदिग्ध व्यक्तियों के पास सोने के खरीदी बिक्री के दस्तावेज उपलब्ध नहीं

प्राथमिक पूछताछ में संदिग्ध व्यक्तियों के पास सोने के खरीदी बिक्री के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए और न ही दोनों व्यक्ति सोने के संबंध में संदीप सटीक जानकारी दे पाए हैं. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है. बता दें कि आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी है.सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति सोने को इंदौर, उज्जैन (Ujjain Latest News) व देवास में लंबे वक्त से सप्लाई करते आ रहे हैं.