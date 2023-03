MP Weather Alert: किसान रहें अलर्ट! मध्य प्रदेश में 4 दिन बाद बढ़ेगी परेशानी, इन 11 जिलों बरसेंगे ओले

Weather Alert For Heavy Rain And Hailstorm: मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश और ओलावृष्टि से अब 4 दिनों तक राहत रहेगी. इसके बाद 14 मार्च से कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है. ऐसे में किसानों को सतर्क (Rabi Farmers Crop Loss Will Increase) रहना चाहिए.