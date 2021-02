Road Safety World Series: 5 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, जानें टीम लिस्ट, शेड्यूल और कहां देख सकेंगे Live

रायपुरः Road Safety World Series 2020-21: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) में खेली जानी है. पिछले साल टूर्नामेंट का पहला सीजन कोरोना वायरस के कारण स्थगित करना पड़ा था. इस साल उसी सीजन को संपन्न कराया जाएगा. 5 मार्च को इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच होगा. पहले टूर्नामेंट 2 मार्च से होना था, जिसे बढ़ाकर 4 मार्च किया गया और अब यह 5 तारीख से शुरू होगा. आइए जानते हैं शेड्यूल, टीमों के खिलाड़ी, लाइव प्रसारण और आयोजकों से लेकर टूर्नामेंट से जुड़ीं अन्य जानकारियां.

क्या है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज?

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज महाराष्ट्र के रोड सेफ्टी सेल द्वारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप (Professional Management Group of Maharashtra) के सहयोग से शुरू की गई अनोखी पहल है. इसमें क्रिकेट विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों की टीमें आपस में भिड़ेंगी. सीरीज का टाइटल स्पॉन्सर अनएकेडमी कोचिंग ग्रुप को बनाया गया. वहीं लिटिल मास्टर और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर इस सीरीज के कमिश्नर हैं. क्रिकेट के 'भगवान' मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इस लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया हैं.

क्यों हो रही है?

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है. साथ ही क्रिकेट में दर्शाई जाने वाली खेल भावना (Sportsmanship) के जरिए लोगों को सड़क पर अपने व्यवहार को बदलने की नई प्रेरणा देने के लिए इस सीरीज की शुरुआत हुई.

पिछले साल हुए मैचों का क्या होगा?

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज पिछले साल मार्च में शुरू की गई थी. लेकिन कोरोना महामारी के कारण टूर्नामेंट को चार मैच के बाद ही 11 मार्च 2020 को सीरीज स्थगित करना पड़ गया. उस समय टूर्नामेंट के चार मैच ही पूरे हो सके थे, वहीं टूर्नामेंट में पांच टीमों ने हिस्सा लिया था. इस साल नया टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा. पिछले साल के चार मैचों के बाद से ही इस बार की सीरीज शुरू होगी. इस बार टीमों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है.

पिछले साल पांच टीमें, इस बार 6 क्यों?

ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स की टीम ने कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार अपना नाम वापस ले लिया. जिस कारण बांग्लादेश लीजेंड्स को उनकी कमी पूरी करने के लिए बुलाया गया. वहीं इंग्लैंड लीजेंड्स सीरीज में छठीं टीम के रूप में भाग लेगी. दोनों ही टीमें भारत पहुंच चुकी हैं.

कौन सी टीमें होंगी इस बार?

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इस बार 5 की जगह 6 टीमें खेलेंगी. जिसमें इंडिया लीजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स, इंग्लैंड लीजेंड्स, वेस्टइंडीज लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स टीम के महान पूर्व खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे.

कहां होंगे मैच?

पिछले साल टूर्नामेंट के कुछ मैच महाराष्ट्र में हुए थे. लेकिन इस साल सभी मैचों को छत्तसीगढ़ के रायपुर में बने नवनिर्मित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, Raipur) में कराया जाएगा. इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 65 हजार हैं.

कौन से खिलाड़ी होंगे टीमों में?

इंडिया लीजेंड्स (India Legends)

सचिन तेंदुलकर (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी, नमन ओझा, प्रज्ञान ओझा और यूसुफ पठान.

दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स (South Africa Legends)

जोंटी रोड्स (कप्तान), एंटनी, बोजे, मोर्न वेन विक, गार्नेट क्रगर, रोजर टेलीमाकस, जस्टिन कैंप, अलविरो पीटरसन, एंड्रयू पुटिक, थांडी तशबल, लुट्स बोसमैन, लिलोड नॉरिस जोन्स, ज़ैंडर डी ब्रुइन और मोंडे ज़ोंडेकी.

इंग्लैंड लीजेंड्स (England Legends)

केविन पीटरसन (कप्तान), ओवैस शाह, मोंटी पनेसर, निक कॉम्पटन, क्रिस ट्रेमलेट, कबीर अली, साजिद महमूद, फिल मस्टर्ड, क्रिस शॉफिल्ड, जेम्स ट्रिडवेल, जोनाथन ट्रॉट, रयान साइडबॉटम, उस्मान अफजल, मैथ्यू होगार्ड और जेम्स टिंडल.

बांग्लादेश लीजेंड्स (Bangladesh Legends)

अब्दुर रज्जाक (कप्तान), खालिद महमूद, नफीस इकबाल, मोहम्मद रफीक, खालिद मसूद, हन्नान सरकार, जावेद उमर, रजीन सालेह, मेहराब हुसैन, आफताब अहमद, आलमगीर कबीर, मोहम्मद शरीफ, मुशफिकुर रहमान और मामून उर रशीद.

वेस्टइंडीज लीजेंड्स (West Indies Legends)

ब्रायन लारा (कप्तान), पेड्रो कॉलिन्स, नरसिंह देओनारायण, टीनो बेस्ट, रिडले जैकब्स, सुलेमान बेन, दीनानाथ रामनारायण, एडम सैनफोर्ड, विलियम पर्किंस, कार्ल हूपर, ड्वेन स्मिथ, रेयान ऑस्टिन और महेंद्र नागामुटू.

श्रीलंका लीजेंड्स (Sri Lanka Legends)

सनथ जयसूर्या (कप्तान), उपुल थरंगा, टी दिलशान, नुवान कुलसेकरा, चमारा सिल्वा, चिन्तका जयसिंघे, थिलन तुषारा, दम्मिका प्रसाद, रंगना हेराथ, चमारा कपुगेदरा, दुलांजना जिजेसिंघे, रसेल अर्नोल्ड, अजंता मेंडिस, फरवेज़ महरुफ़ मंजुला प्रसाद मलाडला मलाड

