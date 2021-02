MP: Mahatma Gandhi के हत्यारे Godse के पुजारी का कांग्रेस में वेलकम, Kamalnath ने कराया पार्टी में शामिल

भोपाल: महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगवाने वाले हिंदू महासभा के नेता को कांग्रेस ने सीने से लगा लिया है. अबतक हिंदू महासभा में रहे बाबूलाल चौरसिया ने बाकायदा कांग्रेस की सदस्यता ली है और उसे कांग्रेस में शामिल कराने में खुद कमलनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही. और उन्होंने ही बाकायदा पुष्पगुच्छ देकर बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस में स्वागत किया.

बाबूलाल चौरसिया साल 2017 में तब चर्चा में आया था, जब उसने नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) की मूर्ति स्थापित करने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. ये मूर्ति ग्वालियर में लगाई गई थी, जहां बाबूलाल चौरसिया खुद पार्षद है. कमलनाथ की मौजूदगी में उसने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ली. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है.

ग्वालियर के पार्षद बाबूलाल ने कहा कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूं. मुझे पार्टी ने निगम चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया था. इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी थी और हिंदू महासभा में शामिल हो गया था. इसके बाद मैंने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गया. लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ कि मैं हिंदू महासभा की विचारधारा में फिट नहीं बैठता. इसलिए मैं वापस पार्टी में चला आया.

I am a Congressman by birth. I left the party after I was denied the party ticket to municipal corporation elections. I had joined Hindu Mahasabha, contested & won the election. Later, I realised that I don't fit into their ideology: Gwalior corporator Babulal Chaurasia pic.twitter.com/JEAnSrTgJV

हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) के उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस (Congress) ने बाबूलाल को खरीद लिया है. चूंकि कांग्रेस की साख लगातार खत्म होती जा रही है, इसीलिए कमलनाथ (Kamalnath) हिंदू महासभा के नेताओं को अपने पाले में खींच रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाबूलाल चौरसिया ने हिंदू महासभा में जीवन भर बने रहने की कसम खाई थी, और ये स्टांप पेपर पर भी लिखा हुआ है. लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें खरीद लिया.

Congress is on verge of falling part. Hence, Kamal Nath ji is hiring people from Hindu Mahasabha because none of their workers are left. He (Babulal Chaurasia) had taken oath to stay as life-long member of organisation, its on stamp paper. Congress bought him: Hindu Mahasabha VP pic.twitter.com/ChXWQLrG9b

