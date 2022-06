Maharashtra: पुलिस ने चूहों के पास से किया 10 तोला सोना बरामद, जानें क्या है मामला

Gold Recovered from Rats: मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रकात घरगे ने कहा कि एक महिला बैंक में आभूषण जमा करने जा रही था. इस दौरान महिला ने आभूषणों को रोटी समझकर सड़क पर बच्चों को दे दिया. बच्चों ने भी कचरा समझकर जुलरी को कूड़े के ढेर में फेंक दिया.

बच्चे को दिया सामान

जानकारी के अनुसार, आभूषणों की कीमत करीब 5 लाख रुपये है. दरसअल यह मामला तब सामने आया, जब दिंडोशी पुलिस स्टेशन के हद में आरे कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक महिला बेटी की शादी के कर्ज को चुकता करने के लिए घर में रखे 10 तोले सोने के गहने बैंक में गिरवी रखने जा रही थी.

Maharashtra: 10 tola gold worth Rs 5 lakhs recovered from clutches of rats in a gutter near Gokuldham Colony, Mumbai



A woman on her way to deposit jewellery in a bank gave it away to children on street, mistaking it to be bread; children threw it into garbage dump...:SI C Gharge pic.twitter.com/Vj7uxaUJdk

