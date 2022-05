Majaar Dispute: अजान विवाद के अब उछला 'अवैध मजारों' का मुद्दा, सड़कों से हटाने की मांग

Majaar Dispute in Noida: देश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और अजान को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब सड़कों पर बनी मजारों (Majaar) का मुद्दा उछल गया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मांग की है कि सड़कों पर अवैध रूप से बनी मजारों को हटाया जाए.