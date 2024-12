रेप के मुजरिम को मिली मौत की सजा तो ममता बनर्जी ने कह दी बड़ी बात, दे दिया क्लियर संदेश

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा देने के स्थानीय अदालत के फैसले का स्वागत किया. बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा जबकि दूसरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मौके पर उन्होंने पिछले मामले को भी याद किया, जहां अदालत ने 62 दिनों में जयनगर में दोषी को मौत की सजा सुनाई थी और रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा की आवश्यकता पर जोर दिया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्यमंत्री ममता ने कहा,'बमुश्किल एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल पुलिस और हमारी न्याय प्रणाली ने जयनगर में एक नाबालिग के क्रूर बलात्कार-हत्या के अपराधी को सिर्फ 62 दिनों के अंदर मौत की सजा दिलाई. आज 13 अक्टूबर 2024 को फरक्का में एक और नाबालिग के जघन्य बलात्कार-हत्या के दो आरोपियों में से एक को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके सह-आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.' उन्होंने लोगों से 'तुरंत सुनवाई और सजा' के ज़रिए 'सामाजिक द्वेष' को मिटाने के लिए 'एकजुट' होने की भी बात कही है.

