Delhi: रेस्टोरेंट से मंगाई थी कॉफी, उसमें निकला चिकन; जानिए फिर क्या हुआ

Coffee with Chicken: दिल्ली में ऑनलाइन कॉफी ऑर्डर करने पर उसके अंदर एक चिकन का टुकड़ा मिलने का मामला सामने आया है. इतने बड़े ब्लंडर की कहानी इंटरनेट के जरिए इतनी तेजी से फैली जोमैटो (Zomato) जैसी बड़ी कंपनी को फौरन अपनी इस गलती के लिए शख्स से माफी मांगनी पड़ गई है. जिस शख्स के साथ ये मामला सामने आया उसने ट्वीट में लिखा कि ये जोमैटो और दूसरी कंपनी के साथ उनका आखिरी ऑर्डर था.

कॉफी के साथ चिकन पाने वाले इस शख्स का नाम सुमित है, जिसने ट्विटर पर अपने साथ पेश आए इस वाकये की जानकारी कंपनी से नाराजगी जताते हुए साझा की थी. उसने बताया कि दिल्ली के थर्ड वेव इंडिया (Third Wave India) से जोमैटो के जरिए कॉफी ऑर्डर की थी. सुमित ने ये भी लिखा कि वो अक्सर यहां से कॉफी मंगाते हैं. इस बार नाराजगी की वजह ये भी रही कि सुमित की पत्नी वेजिटेरियन हैं और जब उन्होंने कॉफी को पिया तो उन्हें चिकन का छोटा टुकड़ा मिला.

After doing this blunder @zomato is offering me free pro membership.

Dear @zomato , you can’t buy everyone after doing these blunders .

You don’t deserve me . pic.twitter.com/bpMNOkq70B

— Sumit (@sumitsaurabh) June 3, 2022