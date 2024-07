योगी सरकार का फैसला आते ही कांवड़ यात्रा पर मुख्तार नकवी के बदले सुर? बोले- मेरा भ्रम दूर हो गया

Mukhtar Abbas Naqvi: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस आदेश पर हो रही राजनीति पर बयान दिया है. नकवी ने कहा कि प्रशासनिक भ्रम को दूर कर दिया गया है और किसी भी तरह का सांप्रदायिक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है. यह किसी मुल्क, मजहब, मानवता के लिए अच्छा नहीं है. आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए.

VIDEO | "It was a local administrative direction. The state government has issued clarification on the directive. These directives were issued to respect the belief of the Kanwar yatris, it should not be turned into a communal issue," says BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi… pic.twitter.com/48c7202fL3

