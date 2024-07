Kawad Yatra: कांवड़ रूट पर 'हलाल' सामान बेचा तो खैर नहीं, यूपी में नेमप्लेट विवाद की पूरी कहानी

Kawad Yatra: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (19 जुलाई) को बड़ा आदेश दिया है, आदेश में कहा गया है कि केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, बल्कि अब पूरे प्रदेश के कांवड़ रूट्स पर स्थित खाने पीने की दुकानों पर 'नेमप्लेट' लगानी होगी. दुकानों पर संचालक या मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा. कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए यह फैसला किया गया है. सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले के गहराने की आशंका बढ़ गई है. पहले ही विपक्षी दल जिलों में प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे थे.

'हलाल' सामान बेचा तो खैर नहीं

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ रूट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी. अब कावड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि हर कांवड़ियों को पता हो, वह किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं. आदेश जारी कर कहा गया है कि यह फैसला कावड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए किया गया है, ताकि किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे.

Lucknow | UP CM Yogi Adityanath took a step for Kanwar pilgrims. 'Nameplate' will have to be put on the food shops on the Kanwar routes across UP. The decision was taken to maintain the purity of the faith of Kanwar pilgrims. Action will also be taken against those selling…

