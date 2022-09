Mumbai Viral Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कमाठीपुरा में एक शख्स ने महिला की जमकर पिटाई की थी. ये घटना 28 अगस्त की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, महिला की सहमति के बिना उसकी दुकान के सामने विज्ञापन लगाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर शख्स ने उस महिला को धक्का दिया और पिटाई की. आरोपी शख्स राज ठाकरे की पार्टी MNS का सदस्य बताया जा रहा है. ये मामला नागपाड़ा थाने में दर्ज हुआ था, जिसपर अब पुलिस ने एक्शन लिया है.

नागपाड़ा पुलिस ने आरोपी विनोद अर्गिल, राजू अर्गले और सतीश लाड नाम के तीन लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आईपीसी की आपराधिक धारा 7 की धारा 323,337,506 504,509 के तहत मामला दर्ज़ किया है. मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दी.

#UPDATE Maharashtra | Nagpada police detained three people namely Vinod Argyle, Raju Argyle and Satish Lad. Police registered a case under sections 323,337,506 504,509 of IPC criminal section 7: Mumbai Police https://t.co/XL7bM3ABEe

— ANI (@ANI) September 1, 2022