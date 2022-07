Assam-Arunachal Pradesh: असम-अरुणाचल प्रदेश में सुलझेगा वर्षो पुराना सीमा विवाद, दोनों सीएम ने इस घोषणापत्र पर किए हस्ताक्षर

Assam-Arunachal Pradesh border dispute: देश में NDA सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे-धीरे क्षेत्रीय विवादों को खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है. अब अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और असम की सरकारों ने दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच मौजूदा सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का नाम 'नमसाई घोषणा' (Namsai manifesto) रखा गया है. यह नाम नमसाई जगह पर यह समझौता होने की वजह से रखा गया. इस समझौते पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम (Assam) के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने हस्ताक्षर किए. समझौते के तहत राज्य सरकारें विवादित गांवों की संख्या कम करने पर सहमत हुई हैं.

दोनों सीएम ने किया समझौते का स्वागत

असम के सीएम सरमा ने कहा, 'हमने विवादित गांवों को पहले 123 के बजाय 86 तक सीमित करने का फैसला किया है. यह ऐतिहासिक है. दोनों राज्य सरकारों का लक्ष्य बहुत कम समय में संपूर्ण सीमा विवाद को हल करना है.' वहीं अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के सीएम पेमा खांडू ने ट्विटर पर लिखा, 'नमसाई घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है. इससे पूर्वोत्तर में स्थाई भाईचारे, शांति और समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति होगी.'

Immensely happy to announce signing of Namsai Declaration at CM-level meeting between Assam & Arunachal Pradesh.

Inspired by Adarniya PM Shri @narendramodi ji & guided by Adarniya HM Shri @AmitShah ji, we could achieve this landmark in resolving our long-pending border disputes. pic.twitter.com/IqkBADC8dm

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 15, 2022