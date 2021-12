केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे सिद्धू, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के साथ प्रदर्शन

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर सामने धरने पर बैठ गए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के गेस्ट टीचर्स (Guest Teachers) की मांगों को लेकर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन (Prostest Outside Arvind Kejriwal's House) कर रहे हैं. सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने नारे भी लगाए. उन्होंने नारा लगाया, 'ऊंची दुकान फीके पकवान.' इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन (AIGTA) नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दे रही है.

सिद्धू ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल कहां है? दिल्ली में 22 हजार गेस्ट टीचर्स से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है. उनसे दिहाड़ी मजदूरी करवाई जा रही है. नीति बनाकर विकास करना चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने मायाजाल बिछा रखा है. मैं इनका रेत का महल तोड़कर जाऊंगा.

ये भी पढ़ें- 'शहरों के बाद अब BJP ने बदला अखिलेश यादव का नाम', जोरदार हंगामा तय

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, 'दिल्ली का शिक्षा मॉडल एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है. दिल्ली में 1031 सरकारी स्कूल हैं जबकि केवल 196 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं. टीचर्स के 45 फीसदी पद खाली हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स की मदद से डेली वेज देकर सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं, हर 15 दिन में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है.'

Delhi Education Model is Contract Model … Delhi Govt has 1031 Schools while only 196 schools have Principals … 45% teacher’s posts are vacant and Schools are run by 22,000 Guest Teachers on daily wages with every 15 days renewal of contracts !!

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 5, 2021