Navjot Singh Sidhu: रोड रेज मामले में सिद्धू को सजा, आज 10 बजे इस कोर्ट में करेंगे सरेंडर

Navjot Sidhu to surrender at Patiala district court: इंसान रसूखदार हो या फिर आम आदमी कानून दोनों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है. ये बात एक बार फिर साबित हुई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें अदालत ने सिद्धू को 34 साल पुराने Road rage मामले में 1 साल की सजा सुनाई है.