Vijayendra Saraswati: मोदी बगल में बैठे सुन रहे थे, स्वामी जी ने बता दिया NDA का अलग फुल फॉर्म

Vijayendra Saraswati Kanchi Kamakoti Peeth: राजनीति में में नेता अपनी कॉलर को दूसरों से ज्यादा सफेद और बेदाग बताते हैं. दल कोई भी हो उसके नेता अपने लोगों की बड़ी गलती को छिपाने पर जोर देते हैं. वहीं दूसरों की छोटी गलती को भी राई का पहाड़ बनाकर पेश किया जाता है. पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि सियासत में अनुशासन का तड़का लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है. क्या वाकई देश के राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रमों में 'अनुशासन' नाम का टूल फॉलो करते हैं? 'सेवा के लिए सत्ता' या 'स्वयं के लिए सत्ता' दो विपरीत बाते हैं. सियासी जगत से जुड़े लोगों के अलावा जब कोई संत सुशासन और अनुशासन की बात करने के लिए कोई उदाहरण देते हैं तो उसपर देशव्यापी चर्चा होने लगती है.

संत ने बताया एनडीए का नया मतलब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है. बकौल मोदी, 'विचारधारा अपनी जगह लेकिन पार्टी कोई भी हो उसे अपने एजेंडे में देश को प्राथमिकता देनी चाहिए'. बीजेपी वाले अपनी केंद्र और सभी राज्य सरकारों को 'राम राज्य' के रास्ते पर चलाने का दावा करते हैं. हालांकि रामराज में सब सुखी थे. बीजेपी नेता एनडीए शाषित राज्य सरकारों को भी सुशाषन और राम राज की अवधारणा पर चलने वाली सरकार बताते हैं. समाज हो या सरकार या फिर धर्म हर जगह अनुशाषन की अपनी अलग महिमा है. यहां ये भूमिका इसलिए क्योंकि कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने एक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर धर्म और राजनीति में अंतर्निहित संबंध की व्याख्या कर दी.

एनडीए मतलब नरेंद्र दामोदरदास का अनुशाषन

दरअसल कांची कामकोटि पीठम के विजयेंद्र सरस्वती ने कहा, 'एनडीए नरेंद्र दामोदरदास जी का अनुशासन है. उनकी सरकार हमारे सभी लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी पर भगवान का आशीर्वाद है.'

NDA is Narendra Damodardas ji ka Anushasan, says Vijayendra Saraswati Swamigal of Kanchi Kamakoti Peetham. He further adds that his Govt is serving to ensure security and welfare of all our people and Prime Minister Modi has blessings of Bhagwan. pic.twitter.com/bJRNOKy3QQ

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 20, 2024