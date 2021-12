NEET 2021 काउंसलिंग मामला: खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल, काम पर आज वापस लौटेंगे कर्मचारी

नई दिल्ली: नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG counseling) में देरी को लेकर चल रही डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार आज खत्म हो गई है. आज दोपहर 12 बजे तक रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस लौटेंगे. बता दें कि दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि पिछले दो सप्ताह से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया था. पिछले दिनों डॉक्टरों ने अपने कुछ साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की थी. नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध-प्रदर्शन को गुरुवार को 14 दिन हो गए थे. आज 15वें दिन में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है.

Dr. Manish, president FORDA says patients are already suffering, many surgeries deferred. Considering this situation they are calling off the strike at 12pm today. pic.twitter.com/lYoss95wue

— ANI (@ANI) December 31, 2021