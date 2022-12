New Year 2023: नए साल के स्वागत में बस कुछ घंटे बाकी, इन शहरों में दोपहर बाद से लागू हो जाएगी ट्रैफिक एडवाइजरी; आज संभलकर निकलें घर से

New Year 2023 Traffic Advisory: नए साल का जश्न शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं. सभी बड़े हिल स्टेशन पर्यटकों से भरे हुए हैं और क्लब-बार में भी एडवांस बुकिंग फुल चल रही है. सभी बड़े शहरों में पुलिस-प्रशासन ने भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. अगर आप भी आज देर शाम न्यू ईयर पार्टी के लिए बाहर निकल रहे हैं तो पहले इस खबर को जरूर पढ़ लें वरना आपको भारी जुर्माने के साथ ही भारी परेशानी भी उठानी पड़ेगी.

कनॉट प्लेस में गाड़ियों पर लगे बैन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर नए साल के लिए एडवाइजरी (New Year 2023 Traffic Advisory) की है. इसके मुताबिक पूरे शहर में अलग-अलग स्तर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है. विशेषकर कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में खास इंतजाम किए गए हैं. कनॉट प्लेस में आज रात 8 बजे से लेकर न्यू ईयर का जश्न खत्म होने तक कई तरह के बैन लागू करने की घोषणा की गई है. ये बैन सभी तरह के प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर लागू होंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस में 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर पार्किंग की केवल सीमित जगह ही उपलब्ध होगी. अनाधिकृत रूप से खड़ी की गई गाड़ियों को क्रेन के जरिए उठा लिया जाएगा.

Traffic Advisory

Following the extension of Ashram Flyover to New DND Flyover, commuters are advised to plan their journey accordingly on the below mentioned roads and stretches. #DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/BW5zugZeBO

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 30, 2022