नई दिल्ली: 'द कश्मीर फाइल्स' पर अपनी राय बताते हुए उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कहा कि उनके हिसाब से मूवी में कई फैक्ट्स अलग दिखाए हैं. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) को वापस लाती लेकिन मूवी ने सब बर्बाद कर दिया.

राजनीति में लाइमलाइट पा रही मूवी

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की 'द कश्मीर फाइल्स' इन द‍िनों चर्चा में है. देश के कुछ लोगों की तरफ से फ‍िल्‍म की निंदा की जा रही है. कुछ नेता इसके पक्ष में तो कुछ इसके विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला ने फिल्म को कहा झूठा!

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम (Former CM of Jammu and Kashmir) उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेकर्स का कहना है कि ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है. लेकिन इस फिल्म में कई गलत फैक्ट्स दिखाए गए हैं. उमर के मुताबिक फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है. उन्होंने आगे कहा कि उस समय राज्यपाल का शासन था और केंद्र में तब भाजपा (BJP) के समर्थन वाली वीपी सिंह की सरकार थी.

'केवल कश्मीरी पंडितों ने नहीं किया था पलायन'

उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि उस समय कश्मीरी पंडितों के अलावा मुसलमानों (Muslims) और सिखों (Sikhs) ने भी पलायन किया था और उनकी भी जान गई थी. उमर ने दावा किया है कि फिल्म मेकर्स कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी नहीं चाहते हैं.

भाजपा कर रही मूवी का सपोर्ट

भाजपा की सरकार वाले कई राज्यों में मूवी को टैक्स-फ्री (Tax-Free) कर दिया गया है. लेकिन कांग्रेस (Congress) और शिवसेना के कुछ नेताओं ने इसे एक एजेंडा (Agenda) करार दिया है.

