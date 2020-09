भारत में कोरोना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब आएगी वैक्सीन

नई दिल्लीः दुनिया भर के लोग इस वक्त कोरोना की मार झेल रहे हैं. भारत में भी इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. देश में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं जबकि 95 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. देश के वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं. सोमवार (28 सितंबर) को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2021 की पहली तिमाही के भीतर कोरोना वायरस की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) देश में उपलब्ध होगी. इसी दौरान उन्होंने Covid-19 वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया.

अब हर कोई भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां एक पोर्टल पर देख सकता है. बता दें कि भारत में पहली बार देश के शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है.

An online portal about the #COVID19 vaccine is also launched. Everyone will be able to go online to that portal & look-up all contemporary research-development & clinical trials related information about such vaccinations: Harsh Vardhan, Union Health Minister https://t.co/mfUBrJXrRZ

— ANI (@ANI) September 28, 2020