नई दिल्‍ली : कश्‍मीर मुद्दे (Kashmir Issue) पर एक बार फिर पाकिस्तान (Pakistan) की दुनिया के शीर्ष मंच संयुक्‍त राष्‍ट्र में किरकिरी हुई है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में इस मुद्दे को उठाने चीन की तरफ से रखे गए इस प्रस्‍ताव को दुनिया के 10 ताकतवर देशों ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया किअब इस मामले को उठाने की कोई जरूरत नहीं है. चीन ने यूएनएससी में एनी अदर बिजनेस (AOB) के तहत पाकिस्‍तान की अपील पर कश्मीर मुद्दे पर क्लोज डोर मीटिंग का प्रस्ताव रखा था.

दरअसल, इस प्रस्‍ताव के लिए पिछले साल 24 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन किन्‍ही वजहों से यह बैठक नहीं हो पाई. इस प्रस्‍ताव का यूएनएससी के स्‍थायी सदस्यों फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस समेत 10 सदस्यों ने विरोध किया और साफ कह दिया कि यह मामला अब यहां उठाने की जरूरत नहीं है. इस तरह यह पाकिस्‍तान की तरफ से चीन के जरिये यह मुद्दा उठाने को लेकर समर्थन हासिल करने की कोशिश फिर नाकाम हो गई और उसे केवल अपने दोस्त चीन का ही साथ मिला.

यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, जिसकी हमें आशा थी, वही आज हुआ. आज यूएन में पकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश हो गया. हमें ख़ुशी है कि हमारे कई दोस्तों ने हमारा साथ दिया और कहा कि यह एक द्विपक्षीय मामला है. अपनी खामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का झूठ बोलने का सिलसिला आज ख़त्म हो गया. हमें आशा है कि पाकिस्तान आज से कुछ सीखेगा और भारत से सही बर्ताव करेगा.

Syed Akbaruddin: We are happy that neither the alarming scenario painted by the representatives of Pakistan nor any of the baseless allegations made repeatedly by various representatives of Pakistan in UN fora were found to be credible. https://t.co/VtMIObOmCB

— ANI (@ANI) January 16, 2020