पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर Navjot Singh Sidhu को Pakistan सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दी बधाई, विपक्ष ने साधा निशाना

चंडीगढ़: नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद (Punjab Congress President) का कार्यभार संभाल लिया. सिद्धू को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर पड़ोसी देश पाकिस्तान से बधाई आई है. पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (PSGPC) ने नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई देने के साथ ही उनसे करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खुलवाने में भूमिका अदा करने का आग्रह किया.

पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (PSGPC) ट्वीट कर कहा, 'पीएसजीपीसी ने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को भारतीय पंजाब का कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी है. यह दुनिया भर के सिख समुदाय के लिए गर्व का क्षण है. पीएसजीपीसी ने यह भी आग्रह किया कि सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) को फिर से खोलने में अपनी भूमिका निभाएं.'

PSGPC extend its heartiest congratulations to Mr. NAVJOT SINGH SIDHU on becoming the congress President of Indian Punjab. This is a proud moment for Sikh Community through out the world.

PSGPC also urges that Mr. Sidhu should play its role in reopening of Kartarpur Corridor pic.twitter.com/G53L91TPRg

— Pakistan Sikh Gurdwara Parbandhak Committee (@parbhandak) July 25, 2021