UP Violence: यूपी हिंसा में अब तक 357 लोग गिरफ्तार, इस शहर में सबसे अधिक आरोपी अरेस्ट

UP Violence Arresting: बीजेपी से निलंबित पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा के बयान (Nupur Sharma statement) को लेकर यूपी में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अलग-अलग शहरों में बवाल और पत्थरबाजी हुई थी. इसके बाद से ही यूपी पुलिस (UP Police) उपद्रवियों की पहचान कर लगातार गिरफ्तारी कर रही है. इस मामले में अब तक कुल 357 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

16 जून तक के हैं आंकड़े

यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने कहा कि 16 जून सुबह 7 बजे तक इस मामले में कुल 357 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनमें से प्रयागराज (Prayagraj) से 97, सहारनपुर (Saharanpur) से 85, हाथरस (Hathras) से 55, मुरादाबाद (Moradabad) से 40, फिरोजाबाद (Firozabad) से 20 और अंबेडकरनगर से 41 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

Uttar Pradesh | A total of 357 accused arrested till 7 am today, in the wake of protests in the state on June 10; 97 from Prayagraj, 85 from Saharanpur, 55 from Hathras, 40 from Moradabad, 20 from Ferozabad, & 41 from Ambedkarnagar; 13 FIRs filed: ADG Law & Order Prashant Kumar pic.twitter.com/vgEORUYNdE

