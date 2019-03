VoteKar के जरिए PM मोदी ने किया ZEE समूह का जिक्र, बोले- मतदाताओं को करें जागरुक

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी के लिए सोशल मीडिया पर #VoteKar के नाम से एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को टैग करते हुए उनसे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पुनीत गोयनका और मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मतदाताओं में ज्यादा से ज्यादा मतदान के महत्व को उजागर करें. विशेष रूप से युवाओं के बीच. क्योंकि आप सभी के शब्द निश्चित रूप से अधिक लोगों को मतदान केंद्र तक लाएंगे.

I would request @TVMohandasPai, @ShekharGupta, @DrSYQuraishi and @punitgoenka to highlight the importance of high voter turnout, especially among youngsters.

The words of these individuals will surely bring more people to the polling booth. #VoteKar

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019