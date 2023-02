PM Modi ने Delhi-Mumbai Expressway के चरण एक का किया उद्घाटन, अब 3.30 घंटे का होगा दिल्ली-जयपुर का सफर

PM Modi inaugurated the Delhi Mumbai Expressway: पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) के पहले चरण को देश वासियों को समर्पित किया. दौसा में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 18,100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण रिमोट दबाकर किया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) भी मौजूद थे. दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे का दिल्ली-दौसा-लालसोट (Delhi-Dausa-Lalsot) खंड 247 किलोमीटर लंबा है जिसे 12,173 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है. इस खंड के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर का यात्रा समय पांच घंटे से घटकर लगभग साढ़े तीन घंटे रह जायेगा.

5,940 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा विकसित

इस दौरान प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी जिन्हें 5940 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाना है. इन परियोजनाओं में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाला बांदीकुई से जयपुर का 67 किमी लंबा चार लेन वाला शाखा-मार्ग, लगभग 3775 करोड़ रुपये से विकसित होने वाला कोटपूतली से बाराओदानियो और लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले लालसोट-करौली खंड के दो लेन वाले पक्के किनारे (पेव्ड शोल्डर) शामिल हैं.

Delighted to be in Dausa, Rajasthan where key connectivity projects are being launched. These will greatly benefit citizens by reducing travel time. https://t.co/6noM2NH0oX

— Narendra Modi (@narendramodi) February 12, 2023