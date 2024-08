'मैंने एक आपदा को बहुत करीब से देखा है', वायनाड में पीड़ितों से मिले पीएम मोदी, पोंछे आंसू

Wayanad Landslide: लैंडस्लाइड से तबाह हुए वायनाड के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्षतिग्रस्त जी.वी.एच.एस. स्कूल वेल्लारमाला का दौरा किया और पूछा कि कितने बच्चों ने अपने अपने माता-पिता को खोया है. हवाई जहाज से कलपेट्टा में उतरने के बाद, वह सबसे पहले क्षतिग्रस्त सरकारी जी.वी.एच.एस. स्कूल वेल्लारमाला में पहुंचे.

भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से पूछा, “कितने बच्चों ने अपने प्रियजनों को खोया है.” प्रधानमंत्री मोदी क्षतिग्रस्त स्कूल को देखकर बहुत दुखी हुए. उन्होंने भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में मुख्यमंत्री से बात की. जी.वी.एच.एस. स्कूल वेल्लारमाला में 582 छात्र थे। इनमें से 27 लापता बताए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट बिताए और नए स्कूल भवन की योजनाओं के बारे में जानकारी ली. पीएम मोदी ने भारतीय सेना के बनाए 190 फीट लंबे बेली ब्रिज का भी दौरा किया. वह उस पर चले और रक्षा अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने एक स्थानीय अस्पताल और राहत शिविर का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की.

#WATCH | Kerala | Wayanad landslide: Prime Minister Narendra Modi says "I have seen and experienced a disaster very closely. About 45-47 years ago there was a dam in Morbi, Gujarat. Heavy rains occurred and the dam was completely destroyed and water entered Morbi city. There was… pic.twitter.com/OInF8l1rlt

— ANI (@ANI) August 10, 2024