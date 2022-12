PM Modi's Mother Last Rites: मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए पीएम मोदी, पार्थिव शरीर को दिया कंधा

Heeraben Last Rites: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की मां हीराबेन (Heeraben) की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है. इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया. पीएम मोदी की मां की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ नजर आई. गांधीनगर में पीएम मोदी की मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी की मां का आज शुक्रवार को सुबह तड़के करीब साढ़े 3 बजे निधन हो गया था. अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने आखिरी सांस ली.

#WATCH | Gandhinagar: Prime Minister Narendra Modi carries the mortal remains of his late mother Heeraben Modi who passed away at the age of 100, today. pic.twitter.com/CWcHm2C6xQ

संवेदनाओं के लिए PM के परिवार ने किया धन्यवाद

प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने हीराबा की खातिर प्रार्थनाओं के लिए लोगों को धन्यवाद कहा है. उन्होंने कहा कि हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं. सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखें. हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

We thank everyone for their prayers in these tough times. It is our humble request to everyone to keep the departed soul in their thoughts and continue with their pre decided schedule and commitments. That would be a befitting tribute to Hiraba: PM Modi family Sources https://t.co/BHfAOASg48

— ANI (@ANI) December 30, 2022