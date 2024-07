लोकसभा में भाषण के दौरान शोर मचा रहे विपक्षी सांसद को PM मोदी ने पिलाया पानी! देखें वीडियो

PM Modi Lok Sabha Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. PM मोदी के 135 मिनट के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे. मोदी की चुटीली टिप्पणियों पर विपक्षी बेंचों से हो-हल्ला और तेज हो जाता. कुछ सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे.

भाषण रोक कर मोदी ने मेज पर रखा गिलास उठाया और वेल में मौजूद एक सांसद के कंधे पर हाथ रखा. जैसे ही विपक्षी सांसद पलटे, मोदी ने पानी का गिलास उनके आगे कर दिया. सांसद जी झेंप गए और विनम्रता से मना कर दिया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक घूंट पानी पिया और अपना भाषण फिर शुरू कर कर दिया. बीजेपी के तमाम नेता और समर्थक इस वीडियो को PM मोदी का 'बॉस', 'राजा' जैसा व्यवहार बताकर शेयर कर रहे हैं.

Modi the dictator offers water to Opposition MPs who heckled his entire speech

Meanwhile, LoP Tamil Nadu suspended by CM Stalin govt only for asking about 65 Dalit deaths

Bengal Police books people for reporting about Talibani flogging by TMC leader

Jai Sanvidhan

