PM मोदी आज Lucknow University की शताब्दी स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (25 नवंबर) लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान विशेष स्मारक डाक टिकट व एक स्‍मारक सिक्‍का जारी करेंगे. इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए दी.

कार्यक्रम में ये नेता भी होंगे शामिल

लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के शताब्दी वर्ष समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) भी शामिल होंगे.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'आज शाम 5:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करूंगा. विश्वविद्यालय सीखने का एक प्रतिष्ठित केंद्र है और इसके छात्रों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. LIVE प्रोग्राम से जुड़ें.'

At 5:30 PM this evening, will be addressing the Centennial Foundation Day of the University of Lucknow. The University is a reputed centre of learning and its students have gone on to excel in a wide range of areas. Do join the LIVE programme.

November 25, 2020