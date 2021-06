CBSE: PM मोदी ने बुलाई अर्जेंट मीटिंग, 12वीं बोर्ड परीक्षा पर हो सकता है फैसला

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज शाम सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद उन्हें बोर्ड परीक्षाओं के सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया जाएगा. कोरोना काल में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं इसे लेकर संशय बरकरार है इस बीच पीएम मोदी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है.

Prime Minister Narendra Modi will chair an important meeting regarding Class 12 Board Examinations, this evening. He will be briefed on all possible options, as a result of the extensive discussions with all states and other stakeholders: GoI Sources pic.twitter.com/3sLKMPmOMW

— ANI (@ANI) June 1, 2021